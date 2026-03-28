Morengo incendio divampa in un appartamento | 5 persone evacuate

Sabato 28 marzo, nel pomeriggio, si è verificato un incendio in un appartamento di via Dante Alighieri a Morengo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno evacuato cinque persone dall’abitazione. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Nessuna persona ha riportato ferite gravi.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Morengo, all’interno di un appartamento di via Dante Alighieri. Immediata la richiesta di soccorso al numero unico d’emergenza 112, che ha attivato i vigili del fuoco accorsi con due mezzi. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Verdello. Sconosciute, al momento, le cause del rogo che, fortunatamente, non ha provocato feriti. L’occupante dell’appartamento, l’unico ad essere stato dichiarato inagibile, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Evacuati, per precauzione, gli inquilini dei 5 appartamenti che compongono il complesso. Sul posto per verificare personalmente la situazione si è recato anche il sindaco Amilcare Signorelli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Morengo, incendio divampa in un appartamentoUn incendio è scoppiato nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Morengo, all’interno di un appartamento di via Dante Alighieri. Leggi anche: Incendio in un appartamento a Roma, evacuate 20 persone a Garbatella