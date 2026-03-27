Rissa in centro a Roma ferisce un carabiniere a morsi e danneggia l'auto di servizio

Un uomo di 33 anni è stato coinvolto in una rissa nel centro di Roma, durante la quale ha morso un carabiniere, ferendolo, e ha danneggiato un'auto di servizio. L'individuo dovrà ora rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato. L'episodio si è verificato in una zona molto frequentata della città.

Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un 33enne che ha ferito a morsi un carabiniere in centro a Roma e colpito l'auto di servizio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Roma: dopo rissa morde mano a carabiniere e danneggia pattuglia, arrestato 33enne a MontiMomenti di paura si sono verificati ieri sera in via Urbana, nel cuore del rione Monti a Roma, quando un uomo di 33 anni ha aggredito i carabinieri,... Molesta passanti e danneggia auto, poi aggredisce carabiniere: in manetteMomenti di paura a Cava de Tirreni, l'altro ieri poco dopo la mezzanotte, quando un uomo avrebbe iniziato a molestare i passanti e a danneggiare... Una raccolta di contenuti su Rissa in centro a Roma ferisce un... Temi più discussi: Ennesima rissa nei pressi della stazione: Centro a rischio desertificazione; Rissa violenta in centro città: uomo aggredito con calci e taser; Rissa per una ragazza in pieno centro a Foligno: tre ventenni denunciati. Si cercano altri giovani; Rissa in centro a Foligno, tre denunce. Lite fra minorenni sfocia nella rissa sotto gli occhi dei passanti: avvistato un coltello. Indagini in corsoMONTEGROTTO (PADOVA) - Si sono vissuti momenti di tensione e paura domenica pomeriggio in via Roma, in pieno centro cittadino, nelle vicinanze della fermata degli autobus a ridosso del ... ilgazzettino.it Botte per aver sedato una rissa. Condannato a tre anni l’aggressoreL’episodio risala a gennaio 2025 in piazza XX Settembre . Al giovane fu rotto un braccio. In aula ha mostrato la cicatrice. msn.com I militari sono intervenuti per la segnalazione di una rissa - facebook.com facebook Sorso, la lite in strada degenera in rissa: ultra 70enne finisce in ospedale x.com