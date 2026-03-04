Terrorismo in Italia con la guerra in Iran allarme dell' intelligence per attentati a siti ebraici ma non solo

L'intelligence italiana ha segnalato un possibile aumento del rischio di attentati terroristici, con particolare attenzione a 28.000 siti sensibili tra cui luoghi di culto, sedi diplomatiche e altri obiettivi. La preoccupazione si accentua in relazione alla guerra in Iran e al timore di azioni violente contro obiettivi ebraici, anche se non sono stati segnalati attacchi concreti. Il governo ha aumentato la sorveglianza su queste aree.

Come già per la guerra di Gaza, anche l’escalation di Usa e Israele contro l’Iran potrebbero aumentare il rischio di terrorismo religioso in Italia. È l’allarme lanciato dall’intelligence nostrana nel Rapporto annuale presentato al Parlamento, in cui si parla di “rischi derivanti dalle attività di Hamas su suolo europeo, soprattutto per il coinvolgimento nella circolazione di armi e in possibili progettualità ostili contro obiettivi israeliani ed ebraici”. Al fine di evitare allarmismo, analizziamo la questione. Cosa ha detto l’intelligence italiana riguarda al pericolo terrorismo Uno dei punti più inquietanti della relazione d’intelligence segnala il “reclutamento da parte delle organizzazioni terroristiche internazionali attraverso sistemi di intelligenza artificiale“. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Terrorismo in Italia con la guerra in Iran, allarme dell'intelligence per attentati a siti ebraici ma non solo Olimpiadi e allarme terrorismo: i tiratori scelti della Polizia nei siti olimpiciIl dispositivo di sicurezza che garantirà protezione nel corso delle settimane delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina si avvarrà anche... Minaccia interna e terrorismo, cosa dice la relazione annuale dell’IntelligenceLa Relazione 2026 affronta la minaccia interna e quella terroristica dentro un quadro di trasformazione tecnologica che ne modifica profondamente la... Approfondimenti e contenuti su Terrorismo in Italia con la guerra in.... Temi più discussi: Novità in materia di finanziamento del terrorismo - DB; 28mila siti sensibili blindati e muro antiterrorismo: le misure dell’Italia per la sicurezza; Meloni: Terrorismo in Italia? Mai abbassare la guardia. E su Crosetto dice: Non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Bolton: Ora pericolo di attacchi contro l’Europa e Usa, l’Italia è nel raggio dei missili. L’intelligence lancia l’allarme: escalation con l’Iran può far crescere il rischio terrorismo anche in ItaliaLa relazione annuale dell’intelligence italiana avverte: crisi con l’Iran e conflitto Israele-Hamas possono aumentare il rischio terrorismo in Europa e in Italia. blogsicilia.it Guerra Iran, l’intelligence: Con l'escalation aumenta il rischio terrorismo in EuropaLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, l’intelligence: 'Con l'escalation aumenta il rischio terrorismo in Europa' ... tg24.sky.it L'allarme degli 007, con l'escalation in Iran cresce il rischio terrorismo. "Aumenta anche la minaccia di azioni di Hamas in Europa". Lo riporta la relazione annuale dell'intelligence. #ANSA facebook Sali Berisha attacca frontalmente il premier accusandolo di aver trasformato il Paese in un narco-Stato. Il leader socialista rovescia sul rivale sospetti di terrorismo x.com