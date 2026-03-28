Un giovane di 20 anni di Monza è stato fermato nella notte dopo un inseguimento in moto. Durante il controllo, sono stati trovati con lui un coltello e 900 euro in contanti. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. In seguito all’incidente, il ragazzo si è schiantato e ha subito delle ferite.

Un giovane deferito per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma a Monza. Il ragazzo, classe 2004, è stato fermato dopo un inseguimento e trovato in possesso di un coltello a serramanico e di 900 euro in contanti. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della notte, quando una pattuglia impegnata nel controllo del territorio ha notato un motociclo sospetto in transito lungo via Manara, a Monza. L’inseguimento e l’incidente Intorno alle 03:30, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente del motociclo, che però ha deciso di non fermarsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Monza, fuga folle in moto: 20enne si schianta e viene denunciato, aveva un coltello

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