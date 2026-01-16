A Monza, è stata sequestrata un'autoarticolato coinvolto nel trasporto illecito di rifiuti. L'intervento delle autorità ha portato alla denuncia del conducente e al sequestro del veicolo, nell'ambito delle operazioni di contrasto agli abbandoni indiscriminati di rifiuti. Questo episodio sottolinea l'importanza di rispettare le normative ambientali per tutelare il territorio e prevenire comportamenti illeciti.

Monza, 16 gennaio 2025 – Lotta agli abbandoni di rifiuti, stavolta nei guai è finito addirittura uno che li portava con l'autocarro. Nella mattinata di ieri, durante l’intensa e costante attività quotidiana di vigilanza svolta dal Nucleo Radiomobile del Comando polizia locale di Monza – attività mirata anche a prevenire l’abbandono illecito di rifiuti, fenomeno purtroppo frequente quando i trasporti non sono regolari – gli agenti hanno individuato un autocarro che, per modalità di marcia e tipologia del carico, ha immediatamente destato la loro attenzione. L’alt e il controllo . Il mezzo è stato prontamente fermato e sottoposto a controllo: a bordo venivano trasportati rifiuti non pericolosi e apparecchiature elettriche dismesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, sorpresi sul camion con il carico di rifiuti non autorizzato: scattano denuncia e sequestro del furgone

