Fi Verstappen potrebbe lasciare Red Bull | già una voce nel paddock
Circolano voci nel paddock della Formula 1 riguardo a un possibile addio di Verstappen alla Red Bull, in vista della rivoluzione regolamentare del 2026. Questo cambiamento potrebbe avere ripercussioni non solo sullo sviluppo tecnico, ma anche sugli accordi contrattuali tra i protagonisti, segnando un possibile nuovo scenario per il campionato.
La rivoluzione regolamentare della Formula 1 nel 2026 rappresenta molto più di un semplice cambio tecnico: è un punto di svolta che potrebbe ridefinire anche gli equilibri contrattuali del paddock. Su tutti anche il futuro di Verstappen che, al termine della prossima stagione, potrebbe scegliere una nuova Scuderia. Red Bull: Verstappen via senza una macchina . 🔗 Leggi su Sportface.it
BOMBA DALLA GERMANIA Secondo la Bild, Max Verstappen potrebbe lasciare la Red Bull se i risultati non saranno all’altezza. Nel suo contratto (valido fino al 2028) esistono clausole precise che potrebbero aprire a una rottura anticipata 2026: Ma - facebook.com facebook
Patrese: "Anche se il nuovo campione si chiama Norris, l’unico pilota in circolazione che a parità di auto potrebbe giocarsela con Verstappen, che è un fenomeno assoluto, è proprio Carletto“. Chiunque se ne intenda di #Formula1 vorrebbe vedere un duello tr x.com
