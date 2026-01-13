Nicola non ci sta | Il primo gol nasce da un errore dell’arbitro l’intervento di Locatelli è scomposto! Vi spiego la mia espulsione
Dopo la pesante sconfitta contro la Juventus, con il punteggio di 5-0, l’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha espresso la sua opinione sui momenti chiave della partita. Nel postpartita a Sky Sport, Nicola ha commentato alcuni episodi controversi, tra cui il primo gol e la sua espulsione, evidenziando le sue considerazioni su decisioni arbitrali e sull’andamento della gara.
L’allenatore della Cremonese, Davide Nicola, ha voluto dire la sua dopo la pesante sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Juventus Cremonese, il tecnico Davide Nicola ha commentato così la sconfitta per 5 a 0. PARTITA – «Abbiamo giocato una partita sbagliata nel risultato finale, un po’ . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
