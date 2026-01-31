rete del gas metano polemiche su tempi e lavori

Il progetto per portare la rete del gas metano a Magione torna al centro delle polemiche. I gruppi di opposizione criticano i tempi di realizzazione e i lavori ancora in corso nelle frazioni del territorio comunale. La consigliera Michela Alvisi ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti alla giunta guidata dal sindaco Massimo Lagetti, che ancora deve completare gli interventi nelle zone più disagiate.

MAGIONE - Progetto Magione torna sulla rete del gas metano nel territorio comunale. Attraverso un’interrogazione consiliare, firmata dalla consigliera Michela Alvisi e depositata il 28 gennaio, l’opposizione torna a incalzare la giunta guidata dal sindaco Massimo Lagetti sulle tempistiche dei lavori nelle frazioni ancora scoperte dal servizio. Il documento, che sarà discusso nella seduta consiliare di lunedì, richiama gli impegni assunti nelle linee programmatiche di mandato, citando specificamente gli interventi previsti per Sant’Arcangelo – attraverso l’allaccio alla rete Gpl da Montebuono – Montecolognola e Monte del Lago, quest’ultima già interessata da cantieri in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nell'ultima seduta del Consiglio comunale, i membri hanno dato il via libera alla vendita della rete del gas metano.

