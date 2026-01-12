Via Portinari al via i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas

A Firenze, in via Portinari, partiranno da martedì 13 gennaio i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas, a cura di Toscana Energia. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza del servizio, coinvolgendo lavori di scavo e posa di nuove tubature. Si consiglia agli abitanti di prestare attenzione alle eventuali variazioni nella viabilità e di seguire le indicazioni delle autorità locali durante le operazioni.

Firenze, 12 gennaio 2026 – In via Portinari, a Firenze, inizieranno da martedì 13 gennaio i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas a cura di Toscana Energia. La strada sarà chiusa tra via dell’Oriuolo a via Sant’Egidio fino al 27 febbraio. Previsti anche restringimenti puntuali in via Sant’Egidio e via dell’Oriuolo e sempre in via dell’Oriuolo scatterà un senso unico da via Portinari verso piazza Duomo. Percorso alternativo per i mezzi provenienti da piazza Duomo e diretti all’ospedale di Santa Maria Nuova: via del Proconsolo-via Ghibellina-via Verdi-piazza Salvemini-via dell’Oriuolo-via Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Portinari, al via i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas Leggi anche: GESESA – Benevento: lavori di sostituzione tratti di condotta per efficientamento della rete Leggi anche: Lavori potenziamento degli impianti di distribuzione del gas, la Statale chiude 18 giorni Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lavori stradali, i principali cantieri della settimana; Lo scandalo dei rifiuti abbandonati: non si fermano le segnalazioni di materiali gettati lungo le rive e nelle aree verdi. Nuove segnalazioni e la preoccupazione cresce. Via Portinari, al via i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas - Firenze, 12 gennaio 2026 – In via Portinari, a Firenze, inizieranno da martedì 13 gennaio i lavori di sostituzione della rete di distribuzione del gas a cura di Toscana Energia. lanazione.it

Ponte al Pino, proseguono i lavori preliminari. Ecco tutti i nuovi divieti - Via dei Pilastri : anche in questo caso si tratta dello smontaggio di un ponteggio con l’istituzione, lunedì 13 gennaio (orario 9- msn.com

Al via a Firenze i lavori in via dell'Isolotto - Firenze, 3 agosto 2025 – Sfruttando l'agosto e le meno auto di circolazione il Comune di Firenze sta facendo alcuni interventi. lanazione.it

Tanti cari auguri di buon compleanno Luciana!! | Alessandra Portinari - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.