Monteforte in arrivo fondi per la sicurezza L' ex sindaco Giordano | Frutto di scelte passate

A Monteforte sono in arrivo fondi destinati alla sicurezza. L'ex sindaco ha commentato che queste risorse provengono da decisioni prese in passato, prima dell’attuale amministrazione. La somma prevista sarà utilizzata per migliorare la sicurezza nel territorio comunale. La notizia viene commentata con soddisfazione dall’ex primo cittadino, che sottolinea l’origine delle risorse.

“Non posso che essere contento che la nostra comunità potrà beneficiare di fondi da destinare alla sicurezza, ma mi sembra giusto precisare che si tratta di risorse che arrivano dal passato, da scelte fatte prima di questa amministrazione”. Così l’ex Sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano, all’indomani della firma in Prefettura, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, dei "Patti per la sicurezza urbana” che hanno di fatto sbloccato per 26 comuni irpini finanziamenti per circa 2 milioni di euro. Tra i comuni beneficiari c’è anche Monteforte che, in particolare, potrà godere di fondi per quasi 170mila euro,... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Monteforte, in arrivo fondi per la sicurezza. L'ex sindaco Giordano: "Frutto di scelte passate" Articoli correlati Patto per la sicurezza urbana, il sindaco Siricio: «Un passo decisivo per Monteforte Irpino»«Un risultato concreto che va nella direzione giusta: rafforzare il controllo del territorio, migliorare la videosorveglianza e garantire maggiore... Sicurezza urbana, in arrivo 15 nuove telecamere a MonteforteL’ente irpino è destinatario di un finanziamento statale di 120mila euro grazie ad un progetto redatto dai tecnici comunali e ritenuto finanziabile...