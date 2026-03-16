Incontro in prefettura su spaccio e degrado nel centro storico | cosa sappiamo

Si è svolto a Genova un incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla prefetta Cinzia Torraco. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali, per discutere della presenza di spaccio di droga, degrado, abuso di alcol e delle persone vulnerabili che si trovano nel centro storico della città.

Si è riunito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Genova. Un incontro presieduto dalla prefetta Cinzia Torraco e dedicato alla situazione del centro storico di Genova, tra spaccio di droga, degrado, abuso di alcol e persone vulnerabili presenti in strada. Hanno partecipato la sindaca Silvia Salis con gli assessori a sicurezza (Arianna Viscogliosi) e welfare (Cristina Lodi). Per la Regione l'assessore alla sanità Massimo Nicolò, presenti anche i vertici delle forze di polizia e il coordinatore dell’area sociosanitaria locale di Asl 3. La prefetta Torraco ha sottolineato l'impegno costante, h24, delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare lo spaccio, con ulteriori controlli interforze nelle aree più sensibili tra sera e notte. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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