Mons Antonio Di Donna riconfermato presidente dei vescovi campani

Durante l’assemblea tenutasi a Pompei, i Vescovi della Campania hanno deciso di confermare alla presidenza della Conferenza Episcopale regionale il vescovo attuale. La scelta è stata comunicata al termine dei lavori, senza modifiche rispetto alla precedente nomina. La riunione ha coinvolto i rappresentanti delle diocesi della regione e si è concentrata sui temi istituzionali e pastorali.

Nel corso dell’assemblea svoltasi a Pompei, i Vescovi della Campania hanno riconfermato alla guida della Conferenza Episcopale Campana il presidente,. mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, il vicepresidente, mons. Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, il segretario, mons. Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro, e l’economo, il diacono Bruno Scarano. Nel corso dell’incontro, si legge dal sito della Conferenza episcopale campana, “i vescovi hanno inoltre condiviso riflessioni e prospettive pastorali, soffermandosi sulle sfide attuali che attraversano il territorio, segnato da cambiamenti sociali, fragilità diffuse e da un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e conflitti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Il vice presidente dei vescovi italiani: “Dal referendum boccata d’ossigeno per la democrazia”Roma, 25 marzo 2026 – Saluta con favore il record di affluenza alle urne, sottolinea come fosse in gioco “una forma della nostra vita democratica” e,... Enrico Ferrarese riconfermato presidente della Provincia di TorinoEnrico Ferrarese è stato riconfermato presidente della Provincia di Rovigo nell’ambito delle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali... Tutto quello che riguarda Mons Antonio Di Donna riconfermato... Temi più discussi: Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca riconfermato segretario della Conferenza Episcopale Campana; I Vescovi Campani riconfermato la Presidenza della CEC; I Vescovi della Campania riconfermano la Presidenza CEC: Mons. Antonio De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro, confermato Segretario; La Profezia di Don Sturzo: a Napoli un incontro sul futuro del popolarismo e l’impegno civile. Chiesa, mons. Di Donna riconfermato presidente dei vescovi campaniNel corso dell'assemblea svoltasi a Pompei, i Vescovi della Campania hanno riconfermato alla guida della Conferenza Episcopale Campana il presidente, . mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, il vi ... ansa.it Diocesi: Acerra, domani mons. Di Donna ordina 2 nuovi diaconiMons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, ringraziando il Signore che continua a chiamare operai per la sua messe, annuncia con gioia l’ordinazione diaconale di Vincenzo Guadagno e Giuseppe Sarnataro ... agensir.it Continuità e visione per la Chiesa in Campania. A Pompei, l'Assemblea dei Vescovi conferma Mons. Antonio Di Donna alla guida della Conferenza Episcopale Regionale. Una scelta nel segno della stabilità per affrontare le fragilità di un territorio che chiede r - facebook.com facebook