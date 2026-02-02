Enrico Ferrarese riconfermato presidente della Provincia di Torino

Enrico Ferrarese è stato riconfermato presidente della Provincia di Rovigo durante le elezioni del primo febbraio 2026. La sua vittoria è arrivata senza sorprese, confermando la fiducia di molti nella sua guida. Ferrarese si prepara ora a continuare il suo mandato, con l’obiettivo di portare avanti i progetti già avviati e affrontare le nuove sfide che lo attendono.

Enrico Ferrarese è stato riconfermato presidente della Provincia di Rovigo nell’ambito delle elezioni per il rinnovo delle cariche istituzionali svoltesi il primo febbraio 2026. Il sindaco di Stienta, al suo primo incarico di guida provinciale dal 19 dicembre 2021, ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei consiglieri provinciali, confermando la sua posizione al vertice dell’ente. La riconferma si è concretizzata in un contesto politico caratterizzato da una forte coesione tra i partiti di centrodestra, che hanno sostenuto il candidato con una maggioranza schiacciante. Il risultato riflette non solo la fiducia del consiglio, ma anche la percezione diffusa di un’azione amministrativa efficace, soprattutto in settori come la gestione del bilancio, l’innovazione digitale negli uffici e la promozione di progetti infrastrutturali in aree periferiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enrico Ferrarese riconfermato presidente della Provincia di Torino Approfondimenti su Provincia Rovigo Risultati elezioni provinciali a Rovigo, Enrico Ferrarese riconfermato presidente Enrico Ferrarese resta alla guida della Provincia di Rovigo. Giuseppe Di Franco riconfermato Presidente del Centro Studi Federico II, Goffredo Palmerini rieletto Presidente del Comitato Scientifico Nel Consiglio Direttivo del Centro Studi Federico II, è stata rinnovata la direzione per il 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Provincia Rovigo Argomenti discussi: Risultati elezioni provinciali a Rovigo, Enrico Ferrarese riconfermato presidente; Provincia di Rovigo, Ferrarese riconfermato presidente: secondo mandato fino al 2030; Enrico Ferrarese confermato alla guida della Provincia; Ferrarese fa il bis, resta presidente - Foto 1 di 31 - La Voce di Rovigo. Ferrarese fa il bis, resta presidenteLa Provincia fa doppietta. Enrico Ferrarese è stato riconfermato presidente della Provincia di Rovigo. A stabilirlo, nero su bianco, i voti dello spoglio elettorale svolto questa sera 1° febbraio in v ... polesine24.it Enrico Ferrarese confermato alla guida della ProvinciaROVIGO - Enrico Ferrarese è stato confermato nel suo incarico di presidente della Provincia di Rovigo. Il sindaco di Stienta guida l'ente provinciale e coordina il consiglio dal ... ilgazzettino.it ELEZIONI PROVINCIALI • Enrico Ferrarese riconfermato Presidente della Provincia di Rovigo. Sindaci e consiglieri comunali hanno votato fino alle 20 di questa sera. Il confronto tra Ferrarese e Paolizzi ha portato alla riconferma del presidente per al - facebook.com facebook 1/2/26. Polesine-Rovigo. C'è tempo oggi fino alle 20 per sindaci e consiglieri dei 50 Comuni per votare in via Celio il nuovo Presidente della Provincia scegliendo tra presidente leghista uscente l'avv. Enrico Ferrarese(cdx); e dr. Elena Paolizzi(csx)attuale sind x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.