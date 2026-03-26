LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Malinin si ritrova Daniel Grassl nella top 10 Frangipani si qualifica per il libero!

Da oasport.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le competizioni mondiali di pattinaggio artistico in corso, uno dei momenti più seguiti vede il pattinatore di origini russe che si è ritrovato in gara. Tra i partecipanti italiani, uno si trova tra i primi dieci classificati, mentre un altro si è qualificato per il programma libero. A breve, alle 18.15, si svolgerà la gara di coppie nel programma libero.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35. Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18.15 con il programma libero della gara di coppie di artistico. A più tardi, buon pomeriggio 16.32. Questa la classifica finale del programma corto maschile: 1 Q Ilia Malinin USA 111.29 2 Q Adam Siao Him Fa FRA 101.85 3 Q Aleksandr Selevko EST 96.49 4 Q Shun Sato JPN 95.84 5 Q Stephen Gogolev CAN 94.38 6 Q Yuma Kagiyama JPN 93.80 7 Q Andrew Torgashev USA 89.07 8 Q Daniel Grassl ITA 88.53 9 Q Lukas Britschgi SUI 88.30 10 Q Jacob Sanchez USA 85.15 11 Q Kevin Aymoz FRA 84.74 12 Q Kyrylo Marsak UKR 83.36 13 Q Deniss Vasiljevs LAT 82.27 14 Q Donovan Carrillo MEX 79. 🔗 Leggi su Oasport.it

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