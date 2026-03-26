LIVE Pattinaggio artistico Mondiali 2026 in DIRETTA | Malinin si ritrova Daniel Grassl nella top 10 Frangipani si qualifica per il libero!
Durante le competizioni mondiali di pattinaggio artistico in corso, uno dei momenti più seguiti vede il pattinatore di origini russe che si è ritrovato in gara. Tra i partecipanti italiani, uno si trova tra i primi dieci classificati, mentre un altro si è qualificato per il programma libero. A breve, alle 18.15, si svolgerà la gara di coppie nel programma libero.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.35. Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18.15 con il programma libero della gara di coppie di artistico. A più tardi, buon pomeriggio 16.32. Questa la classifica finale del programma corto maschile: 1 Q Ilia Malinin USA 111.29 2 Q Adam Siao Him Fa FRA 101.85 3 Q Aleksandr Selevko EST 96.49 4 Q Shun Sato JPN 95.84 5 Q Stephen Gogolev CAN 94.38 6 Q Yuma Kagiyama JPN 93.80 7 Q Andrew Torgashev USA 89.07 8 Q Daniel Grassl ITA 88.53 9 Q Lukas Britschgi SUI 88.30 10 Q Jacob Sanchez USA 85.15 11 Q Kevin Aymoz FRA 84.74 12 Q Kyrylo Marsak UKR 83.36 13 Q Deniss Vasiljevs LAT 82.27 14 Q Donovan Carrillo MEX 79. 🔗 Leggi su Oasport.it
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