Pattinaggio di figura Mondiali di Praga 2026 | nove azzurri in gara dal 25 al 29 marzo Grassl e Frangipani nel singolo maschile

Ai Mondiali di pattinaggio di figura in programma a Praga dal 25 al 29 marzo, nove atleti italiani sono iscritti alla competizione. La gara si svolge presso la O2 Arena e comprende tutte e quattro le categorie: singolo maschile, femminile, coppie e danza su ghiaccio. Tra i partecipanti italiani, nel singolo maschile sono presenti gli atleti Grassl e Frangipani, mentre Gutmann gareggia nel femminile e Caldara con Maglio nelle coppie.

Alla O2 Arena spazio a tutti e quattro i settori: Grassl e Frangipani nel maschile, Gutmann nel femminile, CaldaraMaglio nelle coppie. Due binomi italiani nella danza. Assenti i medagliati del quadriennio La O2 Arena di Praga accende i riflettori sui Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2026. Da mercoledì 25 a domenica 29 marzo, l’ultimo atto della stagione agonistica 2025-2026 vedrà l’Italia schierare nove atleti, presenti in ognuno dei quattro settori in cui vengono assegnate le medaglie. Va tuttavia segnalato come nessuno dei pattinatori che hanno conquistato podi iridati nel quadriennio olimpico prossimo alla conclusione — Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie di artistico, Charléne Guignard e Marco Fabbri nella danza — sarà al via a Praga. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Milano Cortina 2026, Bagnis è quinto nello skeleton. Grassl poco lontano dal podio nel singolo di figuraMilano/Cortina 2026, 14 febbraio 2026 – Settima giornata, ieri 13 febbraio 2026, dalle grandi lotte per il podio e dalle emozioni a Milano Cortina... Pattinaggio di figura: Grassl sogna la gara della vita | Snowboard, Moioli è bronzo | Le gare di oggiL'azzurro per ora mantiene la posizione nello skeleton, ma aumenta il distacco: 95 centesimi dalla vetta, ma 20 dal terzo posto. Altri aggiornamenti su Pattinaggio di figura Mondiali di Praga... Temi più discussi: Mondiali di pattinaggio di figura 2026 a Praga: programma, orari, atleti in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streaming; Calendario Mondiali di pattinaggio su ghiaccio 2026: tutte le gare; Figura, l’Italia per i Mondiali di Praga. Nove gli azzurri presenti - FISG. Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron senza rivali ai Mondiali. Gerarchie cristallizzate nella danzaUn destino già scritto per Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron. Dopo aver conquistato la medaglia d'oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... oasport.it Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2026: programma, orari, tv, streamingQuesta settimana si chiuderà ufficialmente la lunga stagione di pattinaggio di figura. Direttamente dalla O2 Arena di Praga, in Repubblica Ceca, si ... oasport.it Il pattinaggio di figura vola a Praga! Sono nove gli azzurri in gara ai Mondiali in Repubblica Ceca, in programma da domani a domenica 29 marzo. Approfondisci qui https://bit.ly/4bK4btJ FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - facebook.com facebook Il pattinaggio di figura vola a Praga! Sono nove gli azzurri in gara ai Mondiali in Repubblica Ceca, in programma da domani a domenica 29 marzo. Approfondisci qui bit.ly/4bK4btJ @fisg_it x.com