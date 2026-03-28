Momento imbarazzante a Miss Thailandia | perde le faccette dentali sul palco ma quello che fa dopo sorprende VIDEO

Da cinemaserietv.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il concorso di Miss Thailandia a Bangkok, una delle concorrenti ha perso le faccette dentali mentre si trovava sul palco. L'incidente è stato ripreso da diversi presenti e condiviso sui social. Dopo aver perso le faccette, la concorrente ha reagito in modo inaspettato, attirando l'attenzione dei presenti. L’episodio ha suscitato commenti sui social network e ha attirato l’interesse dei media locali.

Mercoledi 25 marzo 2026, durante il concorso di bellezza per Miss Thailandia che si svolge attualmente a Bangkok, una giovane concorrente, Kamolwan Chanago, è rimasta coinvolta in un imbarazzante incidente sul palco. Le sue faccette dentali infatti, si sono staccate proprio mentre sfilava davanti alle telecamere e il video è diventato virale. Come leggiamo su People la concorrente stava tenendo il suo discorso per le selezioni preliminari di Miss Grand Thailand 2026 quando è avvenuto l’ incidente. Kamolwan Chanago, 18 anni, stava parlando e improvvisamente le sue parole sono diventate incomprensibili a causa dell’allentamento delle faccette dentali superiori. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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