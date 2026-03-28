Momento imbarazzante a Miss Thailandia | perde le faccette dentali sul palco ma quello che fa dopo sorprende VIDEO

Durante il concorso di Miss Thailandia a Bangkok, una delle concorrenti ha perso le faccette dentali mentre si trovava sul palco. L'incidente è stato ripreso da diversi presenti e condiviso sui social. Dopo aver perso le faccette, la concorrente ha reagito in modo inaspettato, attirando l'attenzione dei presenti. L’episodio ha suscitato commenti sui social network e ha attirato l’interesse dei media locali.

Mercoledi 25 marzo 2026, durante il concorso di bellezza per Miss Thailandia che si svolge attualmente a Bangkok, una giovane concorrente, Kamolwan Chanago, è rimasta coinvolta in un imbarazzante incidente sul palco. Le sue faccette dentali infatti, si sono staccate proprio mentre sfilava davanti alle telecamere e il video è diventato virale. Come leggiamo su People la concorrente stava tenendo il suo discorso per le selezioni preliminari di Miss Grand Thailand 2026 quando è avvenuto l’ incidente. Kamolwan Chanago, 18 anni, stava parlando e improvvisamente le sue parole sono diventate incomprensibili a causa dell’allentamento delle faccette dentali superiori. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Momento imbarazzante a Miss Thailandia: perde le faccette dentali sul palco ma quello che fa dopo sorprende (VIDEO) Articoli correlati Leggi anche: Angelina Mango riappare sul palco dopo un lungo silenzio, ma lo fa in punta di piedi: la scaletta e il video Miss Thailandia 2026, la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata, la rimette e prosegue disinvolta - VIDEOIncidente imbarazzante durante la sfilata in abito lungo di Miss Gran Thailandia 2026, la concorrente Kamolwan Chanago perde la dentiera mentre... Tutto quello che riguarda Miss Thailandia Discussioni sull' argomento Miss Thailandia 2026, la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata, la rimette e prosegue disinvolta - VIDEO; Momento imbarazzante a Miss Thailandia: perde le faccette dentali sul palco ma quello che fa dopo sorprende (VIDEO); Miss Thailandia 2026 la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata la rimette e prosegue disinvolta - VIDEO. Miss Mondo Italia. . Siamo entusiasti di annunciare che la 75ª edizione di Miss Mondo si terrà in Vietnam entro la fine dell’anno! Julia Morley CBE, Presidente e CEO dell’organizzazione di Miss Mondo, insieme all’attuale Miss Mondo, Opal Suchata della Thail - facebook.com facebook