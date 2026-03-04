Angelina Mango riappare sul palco dopo un lungo silenzio ma lo fa in punta di piedi | la scaletta e il video

Questa sera, Angelina Mango torna a esibirsi dal vivo all’Auditorium Conciliazione di Roma dopo un lungo periodo di assenza. La cantante aveva già eseguito il suo concerto al Teatro Augusteo di Napoli e ora si prepara a portare la sua musica in un nuovo spazio. La performance si inserisce nel percorso di “Nina canta nei teatri” e sarà accompagnata da una scaletta curata e da un video.

I dettagli del tour "Nina canta nei teatri" di Angelina Mango. Scaletta completa, scenografia e band Angelina Mango questa sera salirà sul palco dell’Auditorium Conciliazione di Roma, dopo il debutto al Teatro Augusteo di Napoli, per “Nina canta nei teatri”. Un tutto dodici live nei principali teatri italiani sold out, con cui la cantautrice porta dal vivo i brani del suo ultimo album “caramé“. Un ritorno importante dopo lo stop per motivi di salute, sulla scia del grande successo e la vittoria di Sanremo 2024 con “La Noia” e la partecipazione a Eurovision Song Contest. Il palco è stato disegnato da Angelina stressa, che lo ha trasformato in una casa con i soli elementi essenziali ad incorniciare il cuore di tutto: la musica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Angelina Mango si commuove sul palco e fa un toccante discorso: “Marta mi ha salvato la vita” – VIDEODurante il concerto del suo nuovo tour, Angelina Mango si commuove sul palco e fa una dedica speciale a Marta Donà.

Angelina Mango rompe il silenzio: “Ho pianto quando sono salita sul palco, ero struccata e non me ne fregava niente”Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share.

Angelina Mango torna sul palco dopo un anno e accade l’inaspettato

Angelina Mango torna sul palco, ma un'irruzione imprevista la interrompe: Ok, lei è Gin. Il videoLa cantante finalmente è tornata a esibirsi dal vivo nella prima data del suo nuovo tour, ma non è mancato un fuoriprogramma ... today.it

Angelina Mango inaugura il tour e spunta la cagnolina Gin: il video fa sciogliere i fanAngelina Mango inaugura il suo tour nei teatri e sul palco spunta la cagnolina Gin: il video del dolce fuori programma conquista i fan. rds.it

Il ritorno di Angelina Mango: il tour “NINA CANTA NEI TEATRI” fa tappa a Roma e continua la sua corsa lungo la penisola facebook

Questa sera, lunedì 2 marzo ore 21, al teatro Augusteo il debutto nazionale del tour di Angelina Mango “Nina canta nei teatri”! Un concerto autentico e senza filtri, dove Angelina invita il pubblico a entrare nel suo mondo musicale x.com