Si rifiuta di pagare il conto e aggredisce il dipendente momenti di paura in un ristorante del centro

In un ristorante di via Garibaldi, un cliente ha rifiutato di pagare il conto e ha aggredito un dipendente. L’episodio ha causato momenti di tensione e paura tra i presenti. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine e si stanno valutando le eventuali azioni legali.

Momenti di paura nel primo pomeriggio in un ristorante di via Garibaldi. Secondo le prime ricostruzioni, un cliente si è rifiutato di pagare il pranzo e ha iniziato a litigare con un dipendente. Dalle parole si è passati poco dopo ai fatti con il responsabile del locale aggredito e costretto alle.

