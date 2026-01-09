Molesta passanti e danneggia auto poi aggredisce carabiniere | in manette

Da salernotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cava de Tirreni, nella notte, un uomo ha molestato passanti e danneggiato veicoli, creando disagio in zona. Successivamente, ha aggredito un carabiniere intervenuto sul posto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica.

Momenti di paura a Cava de Tirreni, l'altro ieri poco dopo la mezzanotte, quando un uomo avrebbe iniziato a molestare i passanti e a danneggiare alcune autovetture. Sul posto sono giunti i carabinieri per sedare gli animi, dopo una segnalazione.L'interventoL'uomo è stato bloccato e ammanettato ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Esagitato ubriaco molesta i passanti in strada e aggredisce i sanitari a Torino Aurora: bloccato e arrestato

Leggi anche: Trambusto in centro: molesta passanti e poliziotti, poi passa a insulti e sputi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Molesta passanti e danneggia auto, poi aggredisce carabiniere: in manette.

Terrorizza i passanti, danneggia un portone e aggredisce un poliziotto: denunciato - In mattinata aveva danneggiato il portone della caserma dell'Esercito. lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.