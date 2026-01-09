Molesta passanti e danneggia auto poi aggredisce carabiniere | in manette

A Cava de Tirreni, nella notte, un uomo ha molestato passanti e danneggiato veicoli, creando disagio in zona. Successivamente, ha aggredito un carabiniere intervenuto sul posto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza pubblica.

