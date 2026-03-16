I quarti di finale dei playoff scudetto della Superlega maschile si avvicinano a un punto cruciale con le gare 3, considerate spesso decisive in una serie lunga. Perugia, Lube e Verona stanno cercando di chiudere la qualificazione, mentre Modena e Piacenza si preparano a un match che può avere un peso molto importante. Una delle serie ancora tutta da definire si gioca in questa fase.

Tre serie già indirizzate, una ancora tutta da scrivere. I quarti di finale dei playoff scudetto della Superlega maschile entrano nella fase forse più delicata con le gare 3, spartiacque spesso decisivo in una serie lunga. Il quadro, dopo le prime due sfide, racconta di una Perugia, Civitanova e Verona avanti 2-0, dunque a un solo successo dalla qualificazione in semifinale, mentre Modena e Piacenza ripartono dall’ 1-1 in quella che, almeno finora, è stata la sfida più equilibrata e imprevedibile del tabellone. Non è stata una passeggiata finora il quarto di finale con Monza per la Sir Susa Vim Perugia, capace di vincere, non senza qualche patema, sia in casa sia all’ OpiquadArena di Monza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superlega, quarti dei playoff al bivio: Perugia, Lube e Verona per il colpo finale, Modena-Piacenza vale tantissimo

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