A Silvaplana, in Svizzera, si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, una delle discipline più seguite nello sci freestyle e presente anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Durante le gare, Miro Tabanelli e Maria Gasslitter si sono classificati nelle ultime posizioni. I vincitori della tappa sono stati Ruud e Hoefflin.

A Silvaplana (Svizzera) è andata in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di slopestyle, disciplina dello sci freestyle che è stata grande protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Miro Tabanelli si è rimesso in gioco dopo il superlativo fine settimana di Tignes (Francia), dove trionfò nello slopestyle (suo primo successo in questa specialità nel massimo circuito internazionale itinerante) e salì sul terzo gradino del podio nel Big Air. Il 21enne emiliano, fratello maggiore di Flora (bronzo a cinque cerchi nel Big Air), ha faticato a esprimersi al meglio sulle strutture elvetiche ed è incappato in errori importanti in entrambe le run (24. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Miro Tabanelli e Maria Gasslitter piazzati nelle ultime gare di slopestyle. Ruud e Hoefflin vincono in Coppa del Mondo

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