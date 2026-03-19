Miro Tabanelli vince lo SlopeStyle a Tignes | primo azzurro di sempre nella specialità in Coppa del Mondo

Un giovane atleta italiano si è aggiudicato la vittoria nello SlopeStyle a Tignes, ottenendo 83,31 punti e superando il campione olimpico. Con questa affermazione, diventa il primo rappresentante azzurro a trionfare in questa specialità in una gara di Coppa del Mondo. Il ventunenne, proveniente dall’emilia, gareggia per il Centro Sportivo dell’Esercito.

Il ventunenne emiliano del Centro Sportivo dell’Esercito domina con 83,31 punti e lascia alle spalle il campione olimpico Ruud. Eguaglia la sorella Flora, vincitrice nel febbraio 2025. Nona Gasslitter al femminile Una pagina di storia per lo sci freestyle italiano. Miro Tabanelli ha vinto la finale di SlopeStyle a Tignes, in Francia, diventando il primo atleta azzurro di sesso maschile a imporsi in questa specialità in Coppa del Mondo. Prima di oggi il miglior risultato maschile italiano era un ottavo posto, centrato sia da Eder nel 2013 che da Canal nel 2014. Con questo successo, il ventunenne emiliano del Centro Sportivo dell’Esercito eguaglia la sorella minore Flora, che aveva conquistato lo stesso primato al femminile nel febbraio 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it

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