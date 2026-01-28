Sigourney Weaver aveva una cotta per Mads Mikkelsen sul set di Dust Bunny
Sigourney Weaver aveva una cotta per Mads Mikkelsen sul set di Dust Bunny. Bryan Fuller, il regista, ha rivelato che l’attrice di Ghostbusters era molto attratta dal collega durante le riprese del film. Weaver mostrava interesse per Mikkelsen, e questa simpatia si percepiva sul set. La cosa ha sorpreso molti, considerando che si trattava del primo film di Fuller come regista.
Il regista del film, Bryan Fuller, ha raccontato che la star di Ghostbusters era molto presa dal collega durante le riprese del suo primo film. Bryan Fuller, regista di Dust Bunny, è stato ospite della nuova puntata del podcast di Michael Rosenbaum, e ha raccontato che i due protagonisti, Sigourney Weaver e Mads Mikkelsen, erano grandi fan l'uno dell'altra e la loro intesa sul set era perfetta. Inoltre, Fuller ha ricordato che l'attrice era particolarmente presa da Mikkelsen e non perdeva occasione per farlo notare tra una pausa e l'altra delle riprese. Una simpatica cotta che il regista di Dust Bunny ha raccontato nella puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
