Svizzera | aula Camera osserva minuto di silenzio per vittime

L'aula della Camera dei Deputati ha dedicato un momento di silenzio, su richiesta del presidente Lorenzo Fontana, in memoria delle vittime dell'incidente di Crans Montana in Svizzera. La cerimonia si è svolta per rispettare il dolore e la memoria delle persone coinvolte.

Roma, 13 gen (Adnkronos) - L'aula della Camera, su richiesta del presidente Lorenzo Fontana, ha osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'incidente di Crans Montana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

