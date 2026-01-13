Svizzera | aula Camera osserva minuto di silenzio per vittime

L'aula della Camera dei Deputati ha dedicato un momento di silenzio, su richiesta del presidente Lorenzo Fontana, in memoria delle vittime dell'incidente di Crans Montana in Svizzera. La cerimonia si è svolta per rispettare il dolore e la memoria delle persone coinvolte.

Italia-Svizzera: ok definitivo Camera a unanimita' su nuova fiscalita' frontalieri - L'Aula della Camera ha definivamente approvato, all'unanimita' con 243 si', il disegno di legge di ... ilsole24ore.com

Crans-Montana. In Aula le comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale @Antonio_Tajani @ItalyMFA sui tragici fatti accaduti in Svizzera. Diretta #SenatoTV webtv.senato.it/webtv/assemble… x.com

Ripresa delle attività scolastiche dopo le vacanze natalizie Riprendono le attività scolastiche. Studenti e docenti tornano in aula per il rientro a scuola, con un minuto di silenzio in ricordo dei ragazzi scomparsi a Capodanno in Svizzera.... - facebook.com facebook

