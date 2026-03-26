Bossi bagarre della sinistra per il suo ricordo al Comune di Milano

Al Comune di Milano e alle municipalità si sono verificati disordini legati al ricordo di Umberto Bossi. Il fondatore della Lega è stato ricordato con un tributo che ha suscitato reazioni contrastanti. Anche il presidente della Repubblica ha riconosciuto Bossi come figura di rilievo nella storia politica italiana, ricevendo attestazioni di apprezzamento da leader di vari partiti nazionali.

Il Pd in sala consiliare attacca il Senatur, la sinistra al Municipio 3 nega il minuto di silenzio: “Fatto grave e inaccettabile” Il tributo a Umberto Bossi al Comune di Milano e nelle municipalità ha creato scompiglio. Il fondatore della Lega è stato riconosciuto anche da Sergio Mattarella come un protagonista della politica italiana degli ultimi decenni e ha ricevuto l’omaggio dai leader nazionali di tutti i partiti. Tuttavia anche il ricordo di una persona scomparsa si è trasformato in un’occasione per fare polemica da parte della sinistra. O, almeno, di una sua parte. “Personalmente, pur appartenendo a una cultura politica distante nei... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bossi, bagarre della sinistra per il suo ricordo al Comune di Milano Articoli correlati Il ricordo di Bossi alla Camera. “Oggi lo applaude chi prima lo chiamava ladro”. Una donna al suo posto“Proclamo deputata, a norma dell’articolo 17 bis comma 3 del Regolamento, per la quarta circoscrizione Lombardia 2, nell’ambito del collegio... Leggi anche: Viaggio a Gemonio, il paese di Umberto Bossi. Il ricordo dei militanti in radio: “Cosa rimane del suo messaggio politico? Niente, tradito da Salvini” Contenuti e approfondimenti su Bossi bagarre della sinistra per il suo... A Milano la commemorazione per Bossi diventa bagarre in aula(ANSA) - MILANO, 26 MAR - L'aula del Consiglio comunale di Milano ha voluto ricordare con un minuto di silenzio la morte di Umberto Bossi, ... notizie.tiscali.it Milano, bagarre in Consiglio comunale sulla commemorazione di Bossi. Il dem Albiani: «Era razzista». La Lega: «Vergognati»Il fondatore della Lega morto settimana scorsa era stato consigliere a Milano negli anni 90. L'Aula lo commemora con un minuto di silenzio, Albiani non partecipa e contesta. Scatta la polemica. Seduta ... milano.corriere.it