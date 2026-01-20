Resiste alla rapina | accoltellato alla fermata dell’autobus

Un tentativo di rapina si è svolto questa mattina a Brozzi, nella periferia ovest di Firenze. Durante l'episodio, una persona è stata accoltellata alla fermata dell’autobus. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente per gestire la situazione e avviare le indagini. La vittima è stata assistita, mentre si cercano di chiarire i dettagli dell’accaduto.

FIREZE – Un violento tentativo di rapina ha scosso la mattinata di oggi (19 gennaio) a Brozzi, nella periferia ovest di Firenze. Un giovane di 25 anni, di nazionalità straniera, è stato accoltellato da un gruppo di malviventi mentre si trovava nei pressi della fermata dell’autobus Nave di Brozzi, lungo la trafficata via Pistoiese. Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri, il giovane è stato accerchiato da tre individui intorno alle prime luci dell’alba. I malviventi, dopo averlo minacciato con un’arma bianca, gli hanno intimato di consegnare immediatamente il portafoglio e il telefono cellulare.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

