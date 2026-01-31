Scompiglio alla fermata dell’autobus multati quattro minorenni

Scontro tra quattro minorenni alla fermata dell’autobus di via Kennedy ha causato scompiglio tra chi aspettava il mezzo. I giovani, tra i 15 e i 18 anni, hanno creato disagio e sono stati multati. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, alcuni preoccupati per l’atteggiamento aggressivo dei ragazzi. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno identificato e multato i quattro giovani.

Scompiglio e apprensione tra le persone in attesa alla pensilina dell'autobus di via Kennedy. Nella giornata di venerdì 30 quattro soggetti, tutti giovanissimi con età compresa tra i 15 ed i 18 anni, si trovavano nei pressi della fermata del mezzo pubblico assumendo, secondo quanto riportato, comportamenti inappropriati. La situazione non è passata inosservata agli occhi dei carabinieri di Ferrara che, notato il gruppo di giovani, ha deciso di avvicinarsi per sottoporli a controllo. I giovani, tutti residenti in provincia, sono risultati gravati da precedenti di polizia. Durante le operazioni di controllo dei carabinieri, a detta loro, i ragazzi hanno mantenuto un atteggiamento sfidante.

