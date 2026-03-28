Minorenne al lavoro in una sala slot | scattano multa da 7mila euro e chiusura

Durante un controllo nella zona, le forze dell’ordine hanno scoperto un minorenne impiegato in una sala slot. A seguito dell’ispezione, è stata applicata una multa di 7.000 euro e la sala è stata chiusa temporaneamente. La verifica ha riguardato anche il rispetto delle normative sulla presenza di minori in locali dedicati al gioco.

Controlli serrati e sanzioni a Castelletto Ticino, dove una sala slot Vlt è stata chiusa temporaneamente dopo un’ispezione della polizia di Stato. Nella mattinata del 27 marzo, gli agenti della polizia di Stato di Novara hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza disposto dal Questore: l’attività resterà chiusa per 5 giorni. Il provvedimento arriva a seguito di un controllo effettuato nei giorni precedenti dalla squadra amministrativa della divisione Pas della Questura. Durante l’ispezione, gli agenti hanno riscontrato una situazione irregolare all’interno della sala scommesse. Nel locale, infatti, durante l’orario serale di apertura al pubblico non era presente alcun responsabile autorizzato, come previsto dalla licenza. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Minorenne al lavoro in una sala slot: scattano multa da 7mila euro e chiusura Articoli correlati Leggi anche: Sette minorenni nella sala scommesse, multa da quasi 7mila euro e chiusura dell'attività Leggi anche: Minorenne scoperto all'interno della sala slot: maxi multa e sospensione dell'attività Aggiornamenti e notizie su Minorenne al lavoro in una sala slot... Temi più discussi: Incidente sul lavoro in via Adamoli, minorenne cade dalla sponda di un camion; Bonus rientro ricercatori rimpatriati prima del 2020 ed estensione per eventi familiari - EC News - Area lavoro; Agenzia Entrate: agevolazioni per il rientro dei ricercatori – requisiti e limiti per la proroga del beneficio fiscale; Impatriati: quando scatta la proroga delle agevolazioni per ricercatori e docenti. Lavoro nero e norme di sicurezza violate: sospese 10 attività e multe per 244mila euro. Minorenne impiegato abusivamente in officinaPADOVA - Dieci licenze sospese e 14 persone denunciate, oltre a multe per 244mila euro. È pesante il bilancio dell'ultima serie di controlli effettuati dai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del ... ilgazzettino.it Caporalato nel Bresciano, in un capannone al lavoro anche bimbi di 8 anniVentitré lavoratori irregolari, tra cui otto minori tra gli 8 e i 16 anni, sono stati trovati all'interno di un capannone industriale a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, al termine di ... ansa.it La polizia di stato di Bergamo ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di un minorenne di 17 anni, italiano e residente in città, ritenuto responsabile di diverse rapine aggravate ai danni di coetanei. x.com Mostra, tra le altre cose, proprio la scena in cui un minorenne ha sparato in aria, richiamando sul posto le forze dell'ordine - facebook.com facebook