Civita di Panino Giusto sindaco Pacini Pd | Dice che Milano costa troppo ma fa pagare panino e acqua 20 euro

Contro le parole di Antonio Civita, proprietario della catena "Panino Giusto" e possibile candidato del centrodestra a Milano, anche la vicesegretaria dem Giulia Pelucchi: "Paga i dipendenti 900 euro e parla di città escludente".🔗 Leggi su Fanpage.it

Chi è Antonio Civita, l'imprenditore del Panino Giusto che potrebbe candidarsi a sindaco di Milano col centrodestraAntonio Civita, 54 anni, è un imprenditore romano da quasi trent’anni a Milano, noto per aver fondato la catena di locali Panino Giusto e la squadra Milano Padel.

Il prossimo sindaco di Milano? Nel centrodestra spunta il nome di Andrea Civita di “Panino giusto”Il dibattito sulla scelta del prossimo sindaco di Milano si intensifica con il nome di Andrea Civita, noto per il suo ruolo in “Panino giusto”.

