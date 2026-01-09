Preso a calci e pugni e derubato a due passi dal centro storico

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, in via Verdi a Trento, un uomo è stato aggredito e derubato da due uomini, entrambi senza fissa dimora e noti alle autorità. L’episodio si è verificato a pochi passi dal centro storico della città, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza locale. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Un episodio decisamente sgradevole quello avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 gennaio in via Verdi a Trento, pochi passi dal centro storico del capoluogo: un uomo è stato preso a calci e pugni da due marocchini, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, per rubargli lo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Preso calci e pugni dal branco e derubato del sacchetto con gli acquisti appena fatti: 15enne rapinato in metropolitana Leggi anche: Preso a calci e pugni in centro a Bologna: “Nessun passante mi ha aiutato” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ventenne picchiato in via Maqueda e derubato di smartphone e monopattino, arrestati tre giovani; L’altra faccia della festa. Pestato un 19enne. Volontario ferito in piazza da un petardo; Centocelle, commerciante aggredito e rapinato: Carabinieri arrestano un 52enne; Palermo, giovane aggredito e derubato in zona rossa: scattano tre arresti. Calci e pugni a un 13enne per rubargli il telefono: gli aggressori hanno 14 e 16 anni - 13enne aggredito e rapinato dello smartphone in via Eremitani a Padova: fermati due minorenni, scatta il Daspo urbano. nordest24.it

Disabile preso a calci e pugni da un 16enne, l'aggressione ripresa e postata sui social. «Ha guardato la mia ragazza» - Un giovane disabile è stato picchiato a calci e pugni da un minorenne nei giorni scorsi a Trani in via Umberto I. leggo.it

Calci, pugni e telefono rubato: arrestati tre uomini per rapina aggravata - Il tutto è successo verso l'ora di pranzo a Santo Stefano. milanotoday.it

Cremona: dopo aver preso calci, pugni e colpi con un oggetto metallico la vittima è fuggita di casa. I carabinieri hanno arrestato il marito. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.