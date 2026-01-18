Monza la via a pochi passi dal centro dove ogni mattina c' è una nuova discarica

Nel cuore di Monza, a pochi passi dal centro, si trova una strada che ogni giorno si trasforma in una discarica a cielo aperto. Rifiuti di vario genere, tra cui cartacce, lattine e bottiglie vuote, si accumulano costantemente lungo la strada, creando una situazione di degrado che richiede interventi mirati per il ripristino e la tutela del decoro urbano.

Una vera e propria grande discarica. Con rifiuti di ogni tipo, dalle cartacce alla sfilza di lattine e bottiglie vuote. Che a pochi passi dal centro e a 5 minuti dalla stazione è visibile tutte le mattine.La segnalazione è stata postata da un cittadino sulla pagina Facebook "Sei di Monza se." e. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Discarica a cielo aperto a pochi passi dal supermercato

Recentemente, nelle campagne di Mondragone, in località Fievo, è stata individuata una discarica abusiva a breve distanza da un supermercato. Le guardie giurate del Wwf Caserta hanno scoperto un accumulo di rifiuti illegali, evidenziando ancora una volta il problema dello smaltimento non autorizzato nelle aree rurali. Un intervento immediato e misure di controllo più efficaci sono necessari per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Leggi anche: Discarica a cielo aperto a pochi passi dal lago: recuperati 212 chili di immondizie

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

A pochi minuti dal termine il Monza paga cara un' amnesia collettiva della difesa su palla inattiva. Due punti persi ingenuamente contro un Frosinone che è sembrata un' avversaria qualunque e non la capolista. E il Venezia va a +3... Commenti Fsambiente # - facebook.com facebook