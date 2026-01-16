Selvaggia Lucarelli al GF Vip? Cifre record e promesse Mediaset ma c' è un problema | Milly Carlucci

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Selvaggia Lucarelli potrebbe entrare nel cast del Grande Fratello Vip come opinionista, in un accordo che avrebbe suscitato grande interesse in Mediaset. Tuttavia, la proposta potrebbe incontrare ostacoli legati alla presenza di Milly Carlucci e alle dinamiche interne alla produzione. Resta da capire come si svilupperà questa possibile collaborazione e quali implicazioni avrà per il futuro del reality.

Dopo le polemiche e l'autosospensione di Alfonso Signorini, Mediaset starebbe puntando su Selvaggia Lucarelli come nuova opinionista del Grande Fratello Vip con un contratto senza precedenti. Il Grande Fratello Vip continua a essere al centro dell'attenzione mediatica, nonostante le recenti accuse di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini e la conseguente autosospensione del conduttore da Mediaset. Nel frattempo, l'azienda di Cologno Monzese sarebbe al lavoro sul recasting del reality, con l'obiettivo di riempire le caselle ancora vuote, tra cui quella cruciale dell'opinionista. Un ruolo che, secondo le ultime voci, sarebbe stato offerto a Selvaggia Lucarelli.

