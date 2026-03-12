La Juventus si prepara per la partita contro l’Udinese con due attaccanti disponibili, Vlahovic e Milik, che hanno recuperato dagli infortuni. Anche il polacco potrebbe essere convocato per questa sfida importante. La squadra lavora intensamente a due giorni dal match, che rappresenta un altro passo nella corsa alla qualificazione in Champions League. La preparazione procede senza interruzioni, con l’obiettivo di arrivare al meglio alla partita.

La Juventus recupera i due attaccanti: anche il polacco potrebbe tornare tra i convocati per la gara contro l’Udinese Continua la preparazione della Juventus a due giorni dalla trasferta sul campo dell’ Udinese, altra tappa fondamentale nella rincorsa per un posto in Champions League. Dusan Vlahovic torna in campo (Ansa) – Calciomercato.it Domenica è in programma anche Como-Roma, con i bianconeri che potrebbero approfittare quindi dello scontro diretto tra le due formazioni che la precedono in chiave quarto posto. Luciano Spalletti – sempre più in odore di rinnovo – tiene alta la concentrazione alla Continassa e sorride per il rientro a tempo pieno in gruppo di Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Vlahovic più Milik: attacco al completo per Spalletti. David rischia grosso

Articoli correlati

Leggi anche: Vlahovic rientra, ma che fine farà David? Il piano di Spalletti per l'attacco

Leggi anche: Spalletti può cambiare totalmente l’attacco della Juve: panchina anche per David in attesa di Vlahovic

Approfondimenti e contenuti su Vlahovic più Milik attacco al completo...

Temi più discussi: Vlahovic e Milik, le partite del destino tra campo e scrivanie: qual è il futuro dell'attacco Juve; Vlahovic, Milik e il ritorno di Muani: Juve, le idee per l'attacco di domani; Spalletti può cambiare totalmente l'attacco della Juve: panchina anche per David in attesa di Vlahovic; Vlahovic e Milik, come stanno davvero gli attaccanti Juve e quante possibilità ci sono per l'Udinese.

Vlahovic e Milik, le partite del destino tra campo e scrivanie: qual è il futuro dell'attacco JuveTORINO - Se tutto andrà come previsto, quella di ieri sera è stata l’ultima partita alla quale Dusan Vlahovic ha dovuto solamente assistere. Sì, perché a partire dai prossimi giorni, quei primi allena ... msn.com

Vlahovic e Milik in gruppo, la Juventus ora ha due armi in piùVlahovic e Milik sono tornati in gruppo, la Juventus ora ha due armi in più davanti. Tutto quello che c'è da sapere sul loro rientro. juvelive.it

Vlahovic e Milik ancora in gruppo Le ultime news - facebook.com facebook

Moggi netto: "Anche se volesse, Vlahovic non può più restare alla Juventus" x.com