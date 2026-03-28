Milano si prepara a essere invasa dai bassotti | torna la Sausage Walk

A Milano si avvicina il ritorno della “Sausage Walk”, evento dedicato ai bassotti che si terrà domenica 29 marzo. La città si prepara ad accogliere numerosi cani di questa razza, pronti a sfilare in una manifestazione che ogni anno coinvolge appassionati e proprietari. L’evento si svolge in una delle principali aree cittadine e prevede la partecipazione di molte famiglie con i loro animali.

Milano invasa dai bassotti: torna la “Sausage Walk”, la sfilata a quattro zampe. Domani, domenica 29 marzo, il capoluogo lombardo si prepara a una delle invasioni più simpatiche dell’anno: quella dei bassotti. Torna infatti la Sausage Walk, la celebre “marcia delle salsicce”, un evento che unisce l’amore per gli animali, la socialità e anche un pizzico di beneficenza. Nata come semplice ritrovo tra gli appassionati di questa razza canina, la Sausage Walk Italia è diventata negli anni una vera e propria manifestazione diffusa: decine di città italiane partecipano contemporaneamente, trasformando centri storici e parchi in lunghi serpentoni di zampe corte, orecchie lunghe e code scodinzolanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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