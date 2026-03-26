Domenica 29 marzo a Milano si svolge la 'Sausage Walk', una sfilata collettiva dedicata ai bassotti. L'evento prevede la partecipazione di numerosi proprietari con i loro cani, che attraversano le strade del centro. La manifestazione si tiene ogni anno in questa data e prevede un percorso condiviso tra i partecipanti.

Domenica 29 marzo a Milano arriva la ‘Sausage Walk’, la tradizionale passeggiata collettiva dedicata ai bassotti. L'evento si svolge in contemporanea con altre 34 città italiane. L'appuntamento milanese è in via Mercanti, dove alle 11 è prevista la partenza della camminata. I bassotti partecipanti e i loro padroni sfilano insieme per le vie di Milano lungo un percorso articolato che tocca piazza Cordusio, via Dante e via Beltrami, per proseguire all'interno del Castello Sforzesco presso il Cortile delle Armi. La passeggiata prosegue in piazza del Cannone per concludersi al Parco Sempione. Al termine dell'evento verrà scattata la consueta foto di gruppo finale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Invasione di bassotti in centro a Milano: torna la 'Sausage Walk', la sfilata a quattro zampe

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