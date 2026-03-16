Torino invasa dai bassotti | il 29 marzo torna la Sausage Walk Italia la carica delle zampe corte

Domenica 29 marzo 2026, Torino ospiterà la settima edizione della Sausage Walk Italia, una passeggiata collettiva dedicata ai bassotti. L'evento coinvolgerà circa 35 città italiane e si estenderà fino al Canton Ticino. Durante la giornata, numerosi appassionati e i loro cani a zampe corte si riuniranno per partecipare a questa iniziativa che celebra la razza.

Nata come iniziativa spontanea della community dei bassottisti italiani, la Sausage Walk è oggi la passeggiata di bassotti più “lunga” del Paese. Un appuntamento che, anno dopo anno, trasforma le community digitali in una festosa realtà fatta di zampette veloci, code scodinzolanti e abbai gioiosi, capace di riunire famiglie e appassionati in una giornata dedicata a una delle razze canine più amate. Anche Torino sarà quindi attraversata da una lunga e simpatica “fila” di bassotti accompagnati dai loro proprietari, con l’immancabile foto di gruppo finale che ogni anno diventa uno dei momenti più condivisi sui social. Un evento diffuso in tutta... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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