Durante le Olimpiadi a Milano, un segnale stradale è stato coperto con dello scotch, suscitando polemiche. In seguito, sono state annunciate procedure per richiedere un rimborso alle persone multate per aver circolato in zone interessate da questa modifica temporanea. La vicenda ha coinvolto conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi, che avevano ricevuto sanzioni dal Comune.

Aveva destato un certo scandalo la serie di multe comminate ai conducenti di ciclomotori, motocicli e velocipedi da parte del Comune di Milano. Durante le Olimpiadi, infatti, questi mezzi erano stati vietati nella corsia preferenziale della circonvallazione filoviaria. Un vero e proprio problema per chi, frequentando o vivendo in zona San Siro, si trova a dover percorrere viale Scarampo, dove passa proprio la corsia preferenziale della 90-91. Terminati i Giochi olimpici, in tanti si sono visti recapitare multe da 58 euro. Il problema, come denunciato dal gruppo Facebook " San Siro & dintorni ", è presto detto: numerosi conducenti non si sono resi conto del divieto scattato lo scorso 2 febbraio e rimasto in vigore fino allo scorso 18 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, segnale stradale modificato con lo scotch durante le Olimpiadi: adesso si può chiedere il rimborso, ecco come

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