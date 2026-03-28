Milano incendio in un palazzo di via Menabrea | intervento in forze dei pompieri con 30 uomini

Nel pomeriggio di sabato 28 marzo, a Milano, un incendio si è sviluppato in una palazzina di cinque piani situata in via Luigi Menabrea, nella zona Maciachini. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco, con circa 30 uomini impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio. La causa dell’incendio non è ancora stata comunicata.

Milano, 28 marzo 2026 – Sei squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate per un incendio scoppiato poco dopo le 16 di oggi, sabato 28 marzo, in una palazzina di cinque piani in via Luigi Menabrea, zona Maciachini. L’intervento. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente in un appartamento del quarto piano interessando in pochissimi minuti anche parte del quinto. Il tetto del condominio è parzialmente collassato. Evacuati i condomini che in quel momento si trovavano nei rispettivi appartamenti; fortunatamente non risultano per ora persone ferite o intossicate. La bonifica. I trenta vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso hanno già circoscritto le fiamme e sono iniziate le attività di bonifica delle aree interessate dai fumi prodotti dalla combustione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, incendio in un palazzo di via Menabrea: intervento in forze dei pompieri con 30 uomini Articoli correlati Paura a Montecreto, casa avvolta dalle fiamme. Intervento in forze dei pompieriMomenti di grande apprensione oggi all'ora di pranzo sulle montagne a valle di Acquaria di Montecreto. Tram rischia di andare a fuoco a Milano: scatta l'intervento dei pompieriPrima le scintille e il fumo, poco dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato l’incendio. Altri aggiornamenti su Milano incendio in un palazzo di via... Temi più discussi: Incendio a Milano, esplode la batteria di un monopattino: fiamme in un palazzo e sei intossicati; Bresso, incendio in un appartamento di via Grandi: evacuata una quarantina di residenti nel palazzo; Maxi incendio Torre dei Moro, arriva la sentenza: 9 condanne per il disastro del 2021; Milano, incendio Torre dei Moro: nove condanne per i pannelli-torcia, tre anni ai produttori spagnoli. Incendio a Milano, esplode la batteria di un monopattino: fiamme in un palazzo e sei intossicatiÈ successo in via Ciriè all'alba di martedì 24 marzo, sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il 118 e la polizia ... milanotoday.it Bresso, incendio in un appartamento di via Grandi: evacuata una quarantina di residenti nel palazzoI vigili del fuoco hanno spento in pochi minuti le fiamme che hanno causato solo danni materiali. Ancora ignote le cause del rogo ... ilgiorno.it Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha rigettato la richiesta della Procura di sottoporre a controllo giudiziario le due società - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com