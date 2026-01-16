Paura a Montecreto casa avvolta dalle fiamme Intervento in forze dei pompieri

Oggi a Montecreto, sulla valle di Acquaria, si è verificato un incendio che ha coinvolto una casa. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco per contenere le fiamme e tutelare le persone coinvolte. La situazione è sotto controllo, ma l’evento ha generato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Momenti di grande apprensione oggi all'ora di pranzo sulle montagne a valle di Acquaria di Montecreto. Intorno alle 12:20, la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta di soccorso per un vasto incendio scoppiato in un'abitazione di via La Sorbella. Sul posto è arrivata immediatamente la squadra del distaccamento di Pavullo, supportata in tempi rapidi dai colleghi di Vignola e da un'autopompa partita dalla centrale di Modena, coordinati dal funzionario di servizio. In totale, sono intervenuti sei mezzi e tre squadre operative per fronteggiare l'emergenza. I Vigili del Fuoco si sono trovati di fronte a fiamme ingenti che, per cause ancora da accertare, si erano propagate con estrema velocità all'interno della struttura.

