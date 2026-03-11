Tram rischia di andare a fuoco a Milano | scatta l' intervento dei pompieri

A Milano, un tram ha rischiato di prendere fuoco. Le scintille e il fumo sono stati i segnali di un problema, poi i vigili del fuoco sono intervenuti per evitare che l’incendio si sviluppasse. Nessuno è rimasto ferito e l’operazione di spegnimento si è conclusa senza ulteriori conseguenze. La situazione si è risolta grazie all’intervento tempestivo delle forze di soccorso.

Prima le scintille e il fumo, poco dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato l’incendio. Un principio d’incendio ha interessato un tram della serie 7000 (un “Sirietto”) in via Marco Bruto a Milano nella mattinata di mercoledì 11 marzo.Tutto è accaduto intorno alle 9.15, come. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

