Milano incendio in un negozio di bici elettriche | evacuato un intero edificio

A Milano, nella tarda mattinata, si è verificato un incendio in un negozio di biciclette elettriche in via Plana. L'incendio ha reso necessario l'evacuazione di un intero edificio. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e il personale del 118 per gestire la situazione e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Evacuato uno stabile in via Plana, in zona Certosa a Milano, dopo che è scoppiato un incendio in un negozio di bici elettriche situato al pian terreno. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine hanno disposto l'evacuazione completa dell'edificio, che al di sopra del locale ospita quattro piani di appartamenti., Si tratterebbe, secondo quanto riportano Ansa e MilanoToday, di una evacuazione in via precauzionale. L'allarme è scattato intorno alle 12.30, quando un fumo nero e denso ha iniziato a uscire dal negozio di biciclette. Immediato l'intervento sul posto di pompieri e forze dell'ordine, così come di cinque ambulanze e due automediche del 118.

