Un defibrillatore al mercato coperto di Campagna Amica parte anche il corso Blsd

Oggi pomeriggio è stato inaugurato un nuovo defibrillatore presso il Mercato Coperto Campagna Amica di Arezzo, in via Mincio 3. Contestualmente è partito il primo corso di formazione BLSD, rivolto a chi desidera imparare le tecniche di primo soccorso. L’installazione e il corso rappresentano un intervento pratico per migliorare la sicurezza nel mercato e promuovere la cultura del pronto intervento.

Formazione e prevenzione al centro dell’iniziativa realizzata con OPI Arezzo e Centro di Formazione Etrusco. La presidente Lidia Castellucci: “La sicurezza è un valore che si costruisce insieme” Un passo concreto per rafforzare la sicurezza e diffondere la cultura del primo soccorso. È stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo defibrillatore installato presso il Mercato Coperto Campagna Amica di Arezzo, in via Mincio 3, nell’ambito della prima edizione del corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) promosso da Coldiretti Arezzo. Il corso, organizzato in collaborazione con OPI Arezzo e Centro di Formazione Etrusco, si è svolto nel pomeriggio presso la sede del mercato coperto coinvolgendo le aziende agricole interessate ad acquisire competenze fondamentali per intervenire in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatoreArezzo, 13 marzo 2026 – Un passo concreto per rafforzare la sicurezza e diffondere la cultura del primo soccorso. Al Mercato coperto un nuovo defibrillatore a tutela della sicurezza di visitatori e lavoratoriIl dispositivo salvavita viene inaugurato mercoledì 11 marzo grazie al contributo dell'associazione “Donatori con la valigia” “L’iniziativa... Aggiornamenti e notizie su Campagna Amica Discussioni sull' argomento Un altro defibrillatore ad Arezzo, installato da Coldiretti al Mercato coperto di Campagna Amica; Mense Caritas, ogni settimana 30 kg di carne dai macellai di Confcommercio Arezzo. Al mercato coperto Campagna Amica inaugurato il defibrillatoreColdiretti Arezzo con Opi promuovono il primo corso blsd ... msn.com Al Mercato coperto un nuovo defibrillatore a tutela della sicurezza di visitatori e lavoratoriIl dispositivo salvavita viene inaugurato mercoledì 11 marzo grazie al contributo dell'associazione Donatori con la valigia ... ravennatoday.it Domenica torna il Mercato Agricolo di Campagna Amica a Brescia! I gazebo gialli ti aspettano vicino a Piazza Vittoria con prodotti freschi, di stagione e a km zero direttamente dalle aziende agricole. Con intrattenimento musicale di Radio Bruno! - facebook.com facebook