A Milano, il prezzo di un gelato può raggiungere i 2,90 euro per una singola pallina, come mostrato da un video condiviso sui social dall'attrice nota per il suo ruolo in un programma televisivo. Nel video, l’attrice cammina con un cono di gelato e commenta che il dolce è stato finito in tre morsi. La clip ha ricevuto molta attenzione online.

La donna mostra il cono appena acquistato in centro: "Non per fare polemica, ma ecco la quantità", e il video diventa un caso Quanto è arrivato a costare il gelato a Milano? Anche 2,90 euro per una pallina. La denuncia (divenuta virale) sui social arriva da Irene Rizzi, attrice, tra le protagoniste del programma Donnavventura, che ha registrato un breve video nel quale, mentre passeggia con un cono di gelato in mano, si lamenta del prezzo rapportato alla quantità che ha appena acquistato. “Non è per far polemica, però Milano, gelato, 2,90, cono o coppetta comunque 2,9o”, dice Rizzi, che poi mostra bene il cono che tiene in mano e prosegue: "C***o è? 2,90 ‘sta cosa?”, dice l’attrice. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Milano, il gelato è un lusso: l'attrice Irene Rizzi mostra il cono da 2,90 euro. "Finito in tre morsi"

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