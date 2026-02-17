Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New Orleans

Shia LaBeouf è stato arrestato a New Orleans dopo essere stato coinvolto in una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale. L’attore ha reagito in modo violento alle provocazioni di alcuni partecipanti, scatenando il conflitto tra la folla in strada. La lite si è svolta davanti a una festa di quartiere, dove alcuni testimoni hanno visto l’attore urlare e spintonare le persone intorno.

Shia LaBeouf arrestato a New Orleans durante i festeggiamenti di Carnevale. Shia LaBeouf, l'attore statunitense noto per ruoli di successo in film come la saga di "Transformers", è stato arrestato nelle prime ore di martedì 17 febbraio a New Orleans, Louisiana, a seguito di una colluttazione avvenuta durante i festeggiamenti del Mardi Gras. L'attore dovrà rispondere di due capi d'accusa per aggressione, secondo quanto riportato da documenti ufficiali. L'incidente, documentato da video circolati online, si inserisce in un contesto di problematiche personali che hanno segnato la carriera dell'attore.