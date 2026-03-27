Durante una rissa avvenuta in città, un giovane di 17 anni è stato arrestato dai Carabinieri. La vicenda ha coinvolto anche un uomo di 19 anni, di origini egiziane, che è stato colpito con un'arma da taglio ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. I militari hanno sequestrato l’arma utilizzata e stanno approfondendo le indagini.

I Carabinieri di Milano hanno arrestato un 17enne, che, lo scorso dicembre, avrebbe accoltellato un 19enne durante una rissa. Il minorenne è accusato di tentato omicidio aggravato in concorso e rissa. La vittima, un giovane di origini egiziane, era stato trovato in gravissime condizioni. Era stato soccorso e sottoposto a un delicato intervento chirurgico e aveva raccontato di aver preso parte a una rissa scoppiata per motivi banali, culminata con la coltellata sferrata da un ragazzo, poi dileguatosi. Il presunto responsabile è stato identificato e collocato in una comunità per minori. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri ragazzi presenti al momento della violenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Accoltellamento durante una rissa: arrestato un giovane di 17 anni

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