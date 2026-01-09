Il comportamento di Pavlovic e Tomori sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa | è agonismo estremo
Durante il match tra Milan e Genoa, Pavlovic e Tomori si sono distinti per comportamenti molto decisi sul rigore di Stanciu. Le loro reazioni, caratterizzate da un atteggiamento di forte agonismo, hanno attirato l’attenzione in un momento decisivo della partita, segnato da grande tensione. Analizziamo come i due difensori hanno affrontato questa situazione, evidenziando il loro ruolo nel tentativo di tutelare il risultato della squadra.
Cosa hanno combinato i due difensori rossoneri? Le loro reazioni sopra le righe non passano inosservate in un momento molto "caldo" della partita: fanno di tutto per evitare una beffa clamorosa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: De Rossi rammaricato dopo Milan Genoa: «L’amarezza è tanta, meritavamo di vincere. Vi svelo cos’è successo sul rigore di Stanciu»
Leggi anche: Milan Genoa 1-1: Leao salva Allegri, Stanciu sbaglia clamorosamente il rigore al 99?! Succede di tutto nel finale
Il comportamento di Pavlovic e Tomori sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa: è agonismo estremo.
Il comportamento di Pavlovic e Tomori sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa: è agonismo estremo - Le reazioni di Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori in occasione del rigore del Genoa al 95° sono figlie della frustrazione e della paura del Milan che ha rischiato di subire una beffa tremenda a San ... fanpage.it
Al Milan basta il gol di Pavlovic per battere la Roma: Maignan para il rigore di Dybala - Il risultato dice “corto muso” ma pochi degli spettatori a San Siro si saranno lamentati dello spettacolo offerto da rossoneri e giallorossi. ilgiornale.it
Milan-Sassuolo caos, due gol annullati al Diavolo e due rigori chiesti dai neroverdi - La sentenza della moviola - 2 la sfida tra Milan e Sassuolo con i rossoneri prima sotto sotto (Koné), poi avanti (doppio Bartesaghi) e infine raggiunti (Laurientè). affaritaliani.it
LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.