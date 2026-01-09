Il comportamento di Pavlovic e Tomori sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa | è agonismo estremo

Durante il match tra Milan e Genoa, Pavlovic e Tomori si sono distinti per comportamenti molto decisi sul rigore di Stanciu. Le loro reazioni, caratterizzate da un atteggiamento di forte agonismo, hanno attirato l’attenzione in un momento decisivo della partita, segnato da grande tensione. Analizziamo come i due difensori hanno affrontato questa situazione, evidenziando il loro ruolo nel tentativo di tutelare il risultato della squadra.

Al Milan basta il gol di Pavlovic per battere la Roma: Maignan para il rigore di Dybala - Il risultato dice “corto muso” ma pochi degli spettatori a San Siro si saranno lamentati dello spettacolo offerto da rossoneri e giallorossi. ilgiornale.it

Milan-Sassuolo caos, due gol annullati al Diavolo e due rigori chiesti dai neroverdi - La sentenza della moviola - 2 la sfida tra Milan e Sassuolo con i rossoneri prima sotto sotto (Koné), poi avanti (doppio Bartesaghi) e infine raggiunti (Laurientè). affaritaliani.it

LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.