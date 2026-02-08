Milan Maignan rossonero a vita | ufficiale il rinnovo fino al 2031

Il Milan ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Mike Maignan fino al 2031. Il portiere francese, protagonista in questa stagione, resterà in rossonero per altri otto anni. La società ha deciso di blindarlo, garantendogli continuità tra i pali e un ruolo chiave nella squadra. La firma sul contratto rappresenta un passo importante per il club, che punta a costruire il futuro intorno al suo numero uno.

Il Milan mette a segno il colpo più importante della propria stagione fuori dal rettangolo di gioco: Mike Maignan ha ufficialmente prolungato il suo contratto con i rossoneri fino al 30 giugno 2031. Un accordo a lunghissimo raggio che trasforma il portiere francese nella colonna portante del progetto futuro, garantendo al club di via Aldo Rossi il totale controllo sul cartellino del numero 16. A svelare i retroscena di una trattativa durata mesi è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha fatto chiarezza sulle reali minacce affrontate dal Milan. Sebbene il Chelsea avesse manifestato interesse già dalla scorsa estate, è stato il Bayern Monaco il club che ha spinto con più insistenza per strappare “Magic Mike” ai rossoneri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

