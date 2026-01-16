milan maignan a un passo dal rinnovo fino al 2031

Il Milan si appresta a ufficializzare il rinnovo di contratto di Mike Maignan, portandolo fino al 2031. Secondo quanto dichiarato da Claudio Raimondi a SportMediaset, l’accordo tra il club e il portiere francese è ormai definito. La scelta di proseguire insieme rappresenta un passo importante per il progetto sportivo rossonero, consolidando la presenza di Maignan tra le fondamenta della squadra.

Arrivano conferme decisive sul futuro di Mike Maignan. Intervenendo a SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi ha spiegato che l’accordo per il rinnovo con il Milan è praticamente chiuso. Il portiere ha già dato il suo via libera a un prolungamento fino al 2031, con un ingaggio da 7 milioni di euro bonus compresi. Resta da sistemare solo l’ultimo nodo legato alle commissioni, passaggio che dovrebbe essere risolto nella prossima settimana: l’agente del francese è già a Milano e i contatti sono continui. Parallelamente, in via Aldo Rossi si lavora anche sul mercato in entrata con uno sguardo al futuro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

