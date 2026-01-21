Frick | Calciatore grazie al Milan Ibra snobbava il mio Liechtenstein Jashari fenomeno

Mario Frick, ex attaccante che ha vestito le maglie di Arezzo, Verona, Ternana e Siena, ha recentemente parlato della sua carriera in un’intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Ricordando il suo percorso, Frick ha condiviso aneddoti sul suo rapporto con il Milan, Ibra e il calcio del Liechtenstein, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua esperienza nel calcio internazionale.

Mario Frick, ex attaccante di Arezzo, Verona, Ternana e Siena in Italia, ha rilasciato un'intervista, in esclusiva, a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Dal 2021 allena in Svizzera: è il tecnico del Lucerna. Ecco, dunque, uno stralcio delle sue dichiarazioni. Frick: "Entrai negli spogliatoi del Milan: vidi van Basten, Gullit. Lì dissi." Su cosa avrebbe fatto se non avesse fatto il calciatore: «Per tre anni ho lavorato in un ufficio finanziario, mi occupavo di conti e scartoffie. Una noia, ma dovevo avere un piano B». Su quando virò sul calcio: «Alla fine degli anni 80, a 14 anni, mio padre mi portò a 'San Siro' a vedere il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

