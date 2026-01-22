Martina Cardamone su Flavio | il motivo per cui ha scelto Nicole e salirà sul Trono?

Martina Cardamone ha condiviso le ragioni alla base della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, avvenuta durante la registrazione del 15 dicembre e trasmessa questa settimana. La decisione di Flavio di scegliere Nicole rappresenta un momento importante nel percorso del programma, suscitando interesse tra i fan. Di seguito, si approfondiscono i motivi che hanno portato alla sua scelta e le dinamiche che hanno caratterizzato questa fase del programma.

All’inizio di questa settimana è andata in onda la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne che, tuttavia, è stata registrata lo scorso 15 dicembre. Da quell’evento, dunque, è passato più di un mese e, a distanza del tempo trascorso, Martina Cardamone ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato a freddo le sue emozioni e cosa pensa di quella che è stata la scelta di Flavio, ma non solo. Martina ha anche rivelato cosa farebbe nel caso in cui le venisse proposto il Trono. Martina svela il vero motivo per cui Flavio Ubirti avrebbe scelto Nicole Belloni a Uomini e Donne. Martina Cardamone ha rilasciato un’intervista nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo, in cui ha svelato le sue emozioni a distanza di un mese dalla registrazione della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Tutto.tv

